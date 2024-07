Was ist noch geplant? Stadt Kaarst plant Escape Room zur „Interkulturellen Woche“

Die Stadt Kaarst ruft jetzt die Menschen in der Stadt dazu auf, sich an der „Interkulturellen Woche“ zu beteiligen. Wer Hilfe oder Ideen braucht, der kann sich an die Integrationsbeauftragte der Stadt, Halide Özkurt, wenden. Außerdem werden mitmachende Akteure gebeten, sich bis zum 30. August mit ihren geplanten Veranstaltungen und Aktionen zu anzumelden: Das geht per E-Mail an die Adresse halide.oezkurt@kaarst.de.