Ab dem kommenden Schuljahr Stadt Kaarst kehrt zum Schoko-Ticket zurück

Informationen über das weitere Verfahren werden den betroffenen Schülern in der kommenden Woche mitgeteilt. Schuldezernent Sebastian Semmler bedauert diese Entscheidung, sieht aber keine Alternative: „Als Kommune sind wir abhängig von der Abstimmung zwischen Bund und Land. Trotz der Haushaltseinigung im Bund in der heutigen Nacht liegen uns weiterhin keine belastbaren Informationen zur Finanzierung vor – wir müssen aber heute spätestens den Vertrag mit dem Verkehrsverbund schließen.“ Ohne Finanzierungszusage und angesichts des Konsolidierungsdrucks könne man „keinen Blankoscheck ausstellen“, um ein Zusatzangebot aufrecht zu erhalten. „Mit dem Schoko-Ticket sind wir weiterhin gut aufgestellt und kehren zu einer zuverlässigen und bewährten Lösung für die Mobilität der Kaarster Schüler zurück“, so Semmler.