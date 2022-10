4. November An diesem Tag findet der Martinszug in Büttgen statt. Es geht los ab 17.30 Uhr an der Gesamtschule-Hubertusstrasse. Ab 17.00 Uhr ist Treffen an der Gesamtschule-Hubertusstrasse geplant. Der Zug zieht zum P + R Parkplatz Birkhofstraße, wie im letzten Jahr.

Die Tüten werden am 4.November in der Zeit von 14.30 bis 16.30 Uhr am Eingang des Rathauses ausgegeben.