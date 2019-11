Halle in Büttgen : Sportforum: Sanierung oder Neubau?

Das Sportforum in Büttgen ist Anziehungspunkt für viele Bahnradsportler in NRW. Eine Machbarkeitsstudie soll nun Aufschluss darüber bringen, ob sich eine Sanierung lohnt oder nicht. Foto: Berns, Lothar (lber)

Büttgen Eine Machbarkeitsstudie soll zeigen, ob es sich lohnt, das Sportforum in Büttgen zu sanieren. Die Stadt muss sich mit 50 Prozent an den Planungskosten beteiligen. Diese liegen voraussichtlich im sechsstelligen Bereich.

Das Sportforum in Büttgen ist auch über die Grenzen von Kaarst hinaus bekannt. Vor allem bei Bahnrad-Sportlern. Zuletzt hatte der Bund Deutscher Radfahrer allerddings entschieden, im Sportforum kein Bundesleistungszentrum zu installieren. Nun hofft Franz-Josef Kallen, Vorsitzender des Trägervereins, zumindest darauf, Geld von der Landesregierung für eine umfassende Sanierung zu erhalten. Doch vorher muss geprüft werden, was überhaupt möglich ist. Daher hat die CDU beantragt, 30.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie in den Haushalt für 2020 einzustellen. „Ob das Geld ausreicht, werden wir sehen. Wir wollen damit erst einmal ein Signal setzen, um zu gucken, ob die Erhaltung des Sportforums Sinn macht oder nicht“, sagte der CDU-Fraktionsvorsitzende Lars Christoph im jüngsten Hauptausschuss. Christoph weiter: „Entweder wir machen die Halle fit oder wir bauen eine neue. So wie jetzt wird es nicht noch 20 Jahre weitergehen.“

Bürgermeisterin Ulrike Nienhaus erklärte den Ausschussmitgliedern, dass der Stadt erste Zahlen zu einer energetischen und barrierefreien Sanierung zugegangen seien. Kaarst müsse sich mit 50 Prozent an den Planungskosten beteiligen und mit 25 Prozent an den möglichen Baukosten. „Wir müssen davon ausgehen, dass hier Planungskosten im sechsstelligen Bereich auf uns zukommen werden“, sagte Nienhaus. In einem Gespräch mit dem Rhein-Kreis in der vergangenen Woche wurde entschieden, die Planungskosten aufzubereiten, danach werden sie der Politik vorgelegt. Die Stadt hat das Ziel, das Sportforum „bei entsprechender Finanzierbarkeit der Sanierung als Radsportzentrum und als Sporthalle für den Schul- und Breitensport zu erhalten“, heißt es auf Anfrage.

Info Das Hotel muss auch saniert werden Sanierung Das Sportforum soll energetisch saniert und barrierefrei gemacht werden. Gleichzeitig muss dann auch eine Barrierefreiheit für das angeschlossene Hotel hergestellt werden. Rollstuhlfahrer In die Halle kommen oft Sportler mit Handicaps, darunter viele Rollstuhlfahrer. Für die müssen die Aufzüge im Hotel verbreitert werden.

Neben Kreisdirektor Dirk Brügge und Ulrike Nienhaus war auch Franz-Josef Kallen bei dem Gespräch im Kaarster Rathaus dabei. „Wir haben über die anstehenden Sanierungsmaßnahmen und die Kosten gesprochen, ohne dabei konkret zu werden. Wir müssen jetzt abwarten, wie hoch die Kosten wirklich sind“, sagt Kallen. Er rechnet in den nächsten 14 Tagen mit einer konkreten Kostenaufstellung. „Dann wissen alle Beteiligten, über was wir reden“, so Kallen. Dass das Sportforum eine wichtige Einrichtung für die Stadt Kaarst ist, ist allen bewusst. „Das Sportforum hat auch überregional eine Bedeutung, von der die Stadt profitiert. Das ist ein Imagefaktor für die Stadt“, sagt Lars Christoph. Das weiß auch der Kreis. Nach Einschätzung von Kallen hat der Kreis großes Interesse daran, das Sportforum als Landesleistungszentrum für Nordrhein-Westfalen zu erhalten und dementsprechend zu modernisieren – „als Ergänzung zu Köln“, so Kallen. An einen Abriss glaubt er deshalb nicht – auch wenn die Kosten für die Sanierung den Rahmen sprengen würden. „Wir haben im vergangenen Jahr erneut für fünf Jahre die Förderung der Stadt zugesagt bekommen. Und wir brauchen das Sportforum auch für den Schulsport“, sagt er.