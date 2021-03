Beim Kreuz Kaarst : A52 in Richtung Mönchengladbach nach Unfall gesperrt

Kaarst In der Nacht zu Dienstag hat es auf der A52 in Höhe vom Kreuz Kaarst einen schweren Unfall gegeben. Die Autobahn musste in Richtung Mönchengladbach gesperrt werden. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz.

Gegen drei Uhr morgens ereignete sich laut Polizei ein schwerer Unfall auf der A52 zwischen dem Kreuz Kaarst und Schiefbahn. Dabei wurde eine Person schwer, die andere leicht verletzt. Die Autobahn musste in Fahrtrichtung Mönchengladbach für mehrere Stunden komplett gesperrt werden.

Vor Ort hat die Polizei das umliegende Gelände noch mit einem Hubschrauber abgesucht, auch eine Drohne der Feuerwehr kam zum Einsatz. Zunächst bestand der Verdacht, dass sich in einem der beiden Unfallfahrzeuge noch eine weitere Person befunden haben könnte, die vom Unfallort geflüchtet ist. „Dieser Verdacht hat sich zum Ende nicht bestätigt“, sagte ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion.

Am Dienstagmorgen dauern die Aufräumarbeiten noch an. Wahrscheinlich kann die Fahrbahn aber in Kürze wieder freigegeben werden. Autofahrer sollten den Bereich großzügig umfahren: Eine Umleitung ab dem Kreuz Kaarst über die A57 und die A44 wird empfohlen.

(siev)