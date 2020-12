Soziales Engagement in Kaarst : Lions-Kalender ein voller Erfolg

Projektmanager Winfried Kluth (l.) an der Seite von Präsident Heinz Josef Dick. Foto: jasi Foto: Simon Janßen

Kaarst Mit dem Projekt werden wieder gemeinnützige Einrichtungen unterstützt. Wegen des anhaltenden Erfolgs überlegt der Lionsclub Kaarst-Büttgen-Korschenbroich nun sogar, die Auflage zu erhöhen.

(barni) Damit hatten die Mitglieder des Lionsclub Kaarst-Büttgen-Korschenbroich so nicht gerechnet: Ihr Adventskalender war genauso schnell ausverkauft wie in den Vorjahren. Es mangelte auch nicht an Sachspenden. Selbst Gastronomiebetriebe, die ja corona-bedingt große Einbußen hinzunehmen haben, zeigten sich spendabel. Die Spendensammler wurden nicht nur nicht abgewiesen, sondern konnten sich sogar über neue Sponsoren freuen.

Winfried Kluth managt das Projekt „Adventskalender“, eine Aktion des Hilfswerks des Lionsclub Kaarst-Büttgen-Korschenbroich. „Jeder Kalender kostet fünf Euro. Es handelt sich dabei um eine behördlich genehmigte Lotterie“, sagt der frühere Vorster Hausarzt. Er hatte wieder dafür gesorgt, dass an zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden Mitglieder des Lionsclub vor den Edeka-Märkten in Kaarst, Kleinenbroich und Korschenbroich die Kalender feilboten. Hinzu kamen Verkaufsstellen in etlichen Geschäften und im Korschenbroicher Rathaus. Es war jetzt die elfte Auflage des Lionsclub-Adventskalenders und der Erfolg hat zu Überlegungen geführt, die Auflage von derzeit 4000 Exemplaren im nächsten Jahr zu erhöhen.