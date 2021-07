Sommerkirche in Kaarst : Superintendent predigt über „Danklied der Erlösten“

Kaarst Drei Pfarrbezirke, ein Gottesdienst – und immer in einer anderen Kirche. Das ist die Idee hinter der Ferienaktion „Sommerkriche“ der evangelischen Christen. Zum Auftakt kam der Superintendent – und war begeistert.

Hoffnungslieder aus der Bibel spiegeln im Kern die Grundmelodie des Dankens wieder, die die Menschen im Herzen tragen. Dieses Thema stellte Superintendent Dietrich Denker in den Mittelpunkt seiner Predigt im Rahmen der Aktion Sommerkirche, die die evangelische Kirche in Kaarst während der Sommerferien anbietet. Es gibt einen Gottesdienst für die drei Bezirke, der durch die Gemeinde wandert.

In der gut besuchten Auferstehungskirche widmete sich Denker dem „Danklied der Erlösten“ (Jesaja 12,1-6). Die Worte des Propheten an das Volk der Israeliten sorgten für einen Perspektivwechsel: das Leben aus Gottes Blickwinkel zu betrachten. Das „Danklied der Erlösten“ sei ein „eschatologisches“ Lied, das auf die letzten Dinge Bezug nimmt. Gottes Treue schenkt nicht nur den gebeutelten Israeliten, sondern auch den Menschen der Gegenwart den Erlöser, verbunden mit Trost, Hoffnung und Treue. Der Liedtext richtet den Blick in die Zukunft und vermittelt gerade in Zeiten der Pandemie ein Ja zum Leben und zum Nichtverzagen. Denker regte die Reflexion des Einzelnen im Kontext des Gegenwart an und lenkte den Blick auf persönliche Erfüllungen, die jeder bereits erfahren habe.