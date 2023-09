Fotos So schön war „Kaarst Total“ 2023

Beim Schützenfrühschoppen am Sonntagvormittag überreichte der ehemalige Kaarster Schützenkönig Stefan Stamm traditionell einen Scheck an die Einrichtung, für die er gemeinsam mit dem Königshaus ein Jahr gesammelt hat. 17.500 Euro gehen an das Kinder- und Jugendhospiz Regenbogenland in Düsseldorf.