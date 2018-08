Sitzgelegenheit „Kaarster Stern“ ist fertig

Am Rande des Stadtmitteparks

Kaarst 52 Unternehmen und Initiativen waren an dem Projekt beteiligt, fünf Handwerker setzten es um.

„Der „Kaarster Stern“ soll zeitnah und unweit der Sportgeräte im Stadtmittepark aufgestellt werden“, war in der NGZ vom 19. Juli zu lesen gewesen – vom 19. Juli vorigen Jahres. Jetzt war es dann endlich so weit: Die sternförmige Sitzgelegenheit, die vor knapp zwei Jahren auf der „Handwerkermeile“ im Rahmen des Stadtfestes von „Kaarst Total“ entstanden war, steht jetzt am Rande des Stadtmitteparks und wirkt sehr einladend. Dass diese im Kern aus vier Bänken bestehende Konstruktion als Ort der Kommunikation angenommen wird, daran zweifelte jetzt niemand.