Landesweiter Probealarm 2021 : Was man zum Warntag in Kaarst wissen muss

(Symbolbild) Foto: dpa/Jens Büttner

Am Donnerstag gibt es einen landesweiten Probealarm: Auch die sieben Sirenen in Kaarst werden dann aufheulen. Was man dazu wissen muss.

Wie ist der Ablauf?

Der Probealarm beginnt am Donnerstag, 11. März, mit einem einminütigen Dauerton, der im Ernstfall „Entwarnung“ bedeutet. Das teilt die Stadt mit. Danach folgt eine fünfminütige Pause. Anschließend ist ab 11:06 Uhr für eine Minute ein auf- und abschwellender Heulton zu hören. Dieses Signal würde im Ernstfall auf eine Gefahrenlage hindeuten. Die Bürger werden durch das

Warnsignal dazu aufgefordert, schnellstmöglich

Gebäude oder Wohnungen aufzusuchen und das

Lokalradio einzuschalten. Nach einer weiteren Pause

von fünf Minuten schließt um 11:12 Uhr ein

einminütiger Entwarnungsdauerton den Probealarm

ab.

Warum gibt es den Warntag?

Ziel des Warntages ist die Erprobung der Warnsignale

und die Sensibilisierung der Bevölkerung für das

richtige Verhalten im Notfall.

Feuerwehr bittet um Rückmeldung

Die Kaarster Feuerwehr bittet um die Mithilfe der Bürger: Es wird um Rückmeldung gebeten, wo und wie die Warnsirenen

wahrgenommen werden konnten. Die Rückmeldung

kann per E-Mail an sirenen@kaarst.de oder im

städtischen Mängelmelder eingereicht werden. Zur

telefonischen Rückmeldung können sich die Bürger an

die Feuerwehreinsatzzentrale unter der städtischen

Rufnummer 02131 665050 wenden.