VHS-Kurs „Silberschmiede“ in Kaarst Margarete Nowak lehrt seit 35 Jahren Schmuckdesign

David Steinbrede ist als einziger Mann in der Silberschmiede der Hahn im Korb. Er hatte von etlichen Schmuckstücken Fotos gemacht, die jetzt im Rahmen der Ausstellung zu sehen sind. Originalarbeiten werden hinter Glas präsentiert – von der gestalterischen Qualität her könnten sie locker in der Vitrine eines Schmuckgeschäfts ausgestellt werden. Mutter Heike Steinbrede trug am Freitag selbst kreierten Silberschmuck ebenso wie Schmuckstücke aus Sterlingsilber, die ihr Sohn entworfen hat. Iris Mecklenburg geht seit 20 Jahren regelmäßig in die „Silberschmiede“ in der Büttgener Pampusschule. Von ihr stammt unter anderem das Objekt in Sterlingsilber mit einer fast versteinerten Muschel: „Die habe ich im Urlaub entdeckt und deshalb liebe ich dieses Kunstwerkganz besonders“, sagte die 51-Jährige, die in der IT-Branche arbeitet.