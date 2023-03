Betreuungsknappheit in Kaarst SG Kaarst will OGS-Plätze anbieten

Für das kommende Schuljahr droht – Stand jetzt – mehr als 60 Kindern eine Ablehnung für den Offenen Ganztag. Die Berichterstattung in der NGZ über die OGS-Probleme hat nun die SG Kaarst aufgeweckt. Der größte Sportverein der Stadt kann sich vorstellen, ab dem kommenden Sommer in seinem Gesundheitszentrum an der Pestalozzistraße OGS-Plätze anzubieten. „Wir können mehr als Sport, das haben wir während der Corona-Pandemie mit unserem Testzentrum bewiesen und da sind wir auch stolz drauf“, erklärt der SG-Vorsitzende Andreas Warnt im Gespräch mit unserer Redaktion. Im sogenannten „Freiburger Kreis“, einer Arbeitsgemeinschaft der größten deutschen Sportvereine, gebe es laut Warnt bereits Vereine, die teilweise bis zu acht eigene Kitas haben und dutzende OGS-Gruppen sowohl in kommunaler als auch in vereinseigener Trägerschaft betreuen, wie Warnt sagt. „Wir können uns das auch vorstellen“, erklärt er.