Antrag an den Sportausschuss SG Kaarst will Naturrasen in Kunstrasen umwandeln

In einem Antrag an den Sportausschuss, der noch zur Diskussion steht, will die SG Kaarst den Naturrasenplatz in einen Kunstrasenplatz umwandeln. „Unabhängig einer ganzjährigen Nutzungsmöglichkeit sehen wir das wesentliche Argument in der Reduzierung der über mehrere Jahre möglichen hohen Instandhaltungskosten für den Naturrasen. Eine Investition in einen anderen Bodenbelag wie Kunstrasen wäre gegenüber den Instandhaltungskosten zukunftsweisend zu prüfen und gegebenenfalls zu kalkulieren“, so Warnt. Warum der Naturrasen Unebenheiten aufweist, wisse die SG Kaarst nicht, wolle sich aber „an Vermutungen nicht beteiligen“, wie es heißt. Diese wären ohnehin nicht zielführend. „Eine anerkannte Begutachtung wäre hilfreich, um zukünftige Instandhaltungsmaßnahmen kosteneffizient zu gestalten und einen dauerhaften Sportbetrieb zu gewährleisten“, so Warnt.