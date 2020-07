Sponsoren gesucht : Fußballabteilung der SG Kaarst drückt den Reset-Knopf

Kaarst Es war das schlimmste Jahr der Vereinsgeschichte: Doch nun soll alles anders werden, die SG hat in der Corona-Pause den Reset-Knopf gedrückt.

Doch nun soll alles anders werden, die SG hat in der Corona-Pause den Reset-Knopf gedrückt. In Reinhard Heich wurde der alte Vorsitzende wieder installiert. Und er hat einiges vor. „Ich möchte in zwei Jahren wieder um den Aufstieg mitspielen. Die SG Kaarst muss eine Mannschaft in der Bezirksliga haben“, sagt Heich. Die Stärken der Kaarster lagen in den vergangenen Jahren immer darin, einen Verein zu haben, der zusammenhält, auch die einzelnen Mannschaften haben immer ein gutes Verhältnis untereinander gehabt. Das war in den letzten beiden Jahren nicht mehr unbedingt zu spüren. Das lag auch daran, dass viele Spieler in Kaarst gespielt haben, die sich nicht mit der Stadt und dem Verein identifizieren konnten und den Verein bei der ersten Gelegenheit wieder verließen. Deshalb setzen Heich und seine Vorstandskollegen wieder auf Kaarster Jungs und haben in den vergangenen Wochen viele Spieler zurückgeholt, die einst in der eigenen Jugend gekickt haben. „Wir haben zwei, drei Führungsspieler behalten, zu denen die jungen Spieler aufschauen sollen“, erklärt Heich. Auch der neue Trainer ist ein alter Bekannter: Adrian Dilbens wurde zurückgeholt, ebenfalls ein Kaarster Eigengewächs.

Gesucht wird noch ein Experte, der die Internetseite der Fußballabteilung wieder auf Vordermann bringen soll. „Die anderen Vereine in der Stadt Kaarst sind da viel besser aufgestellt, das kann nicht sein“, sagt Heich und blickt dabei neidisch über den Nordkanal zu den Sportfreunden Vorst, die eine gute Medienarbeit leisten. Auch nach weiteren Sponsoren schaut sich Heich um. „Ich bin in Gesprächen, das wird schon“, ist er sich sicher. In der kommenden Saison geht die SG Kaarst erneut mit drei Seniorenmannschaften an den Start. Die erste Mannschaft startet in der Kreisliga A. Sie hatte sich erst gar nicht um einen Platz in der Bezirksliga bemüht, obwohl es in der wegen der Corona-Krise letztlich abgebrochenen Saison keine sportlichen Absteiger gegeben hatte. Die zweite Mannschaft, die in Thomas Eigerdt einen neuen Trainer bekommen hat, spielt in der Kreisliga B und die Damenmannschaft in der Bezirksliga. Erfreulich: In der kommenden Saison wird es auch wieder eine A-Jugend geben.