Marode Sanitäranlagen in Kaarst Stadt kündigt Sanierung der Kabinen am Sportplatz Kaarster See an

Auf der Mitgliederversammlung der Fußballabteilung der SG Kaarst ist über die Bedingungen der Sportanlage am Kaarster See diskutiert worden. Die erfolgreiche Damenmannschaft der SG, die in der vergangenen Saison in die Landesliga aufgestiegen war und sich nun berechtigte Hoffnungen auf einen Durchmarsch in die Oberliga machen kann, hatte in einem Brandbrief an den SG-Vorstand die maroden Sanitäranlagen in den Umkleidekabinen kritisiert.