Inklusionscheck beantragt SG Kaarst führt Leichte Sprache ein

Die schriftlichen Vereinsinformationen wurden geprüft und verändert. Die Texte in Leichter Sprache richten sich an Menschen mit Lernschwierigkeiten, Demenz oder diejenigen, die Deutsch lernen oder nicht gut lesen können. Leichte Sprache folgt festen Regeln: maximal verständlich, kurze Sätze ohne Nebensätze, nur bekannte Wörter, schwierige Wörter werden erklärt. Dazu gehört auch eine klare und große Schrift und für jeden Satz eine neue Zeile für die gute Lesbarkeit. Mit der Leichten Sprache will die SG Kaarst die Chancen für Menschen mit Sprachbarrieren oder Lernschwierigkeiten erhöhen, damit sie am gesellschaftlichen und sportlichen Leben in der Stadt teilhaben können.