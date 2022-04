SG Kaarst : Neue Outdoor-Fläche nicht nur für Vereinsmitglieder

Kaarst Seit Beginn der Osterferien gibt es ein neues Sportangebot bei der SG Kaarst. Bei gutem Wetter können Sportler nun auch draußen trainieren.

Nach rund zwei Monaten Bauzeit wurde die rund 200 Quadratmeter große Outdoor-Fläche eröffnet. Auch Nicht-Vereinsmitglieder können dort trainieren. Für einen Beitrag von zwölf Euro im Monat steht die Fläche jedem Bürger täglich zur Verfügung. Auf der Fläche stehen handelsübliche Fitnessgeräte für Rücken, Beine oder Bauch. „Repräsentativ für jedes Körperteil ein Gerät“, erklärt SG-Geschäftsführer Andreas Warnt auf Nachfrage unserer Redaktion. Welche Übungen an den Geräten gemacht werden können und wie sie funktionieren, wird an jeder Station erklärt. Zusätzlich kann über das Scannen eines QR-Codes ein Video zur Beschreibung des Gerätes angesehen werden. Zuletzt waren Hanteln der neueste Zuwachs, in den kommenden Monaten solle die Outdoor-Fläche mit weiterem Zubehör optimiert werden, wie der Verein mitteilt.

Die Fläche wurde durch Landesmittel gefördert. „Die Idee ist während der Corona-Pandemie entstanden“, sagt Warnt. Der Verein wollte eine Möglichkeit für alle Menschen schaffen, Sport zu treiben, ohne dass sie sich an den Verein binden müssen. Aber auch Mitglieder nutzen die Fläche. „Wenn es drinnen zu eng wird, kann man hinausgehen und dort trainieren“, so Warnt. Der Antrag für die Fläche musste binnen einer Woche an die Staatskanzlei gestellt werden, die Fläche selbst dann innerhalb von zwei Monaten fertiggestellt werden, wie Warnt erklärt. „Wir hatten ein wenig Druck, damit die Landesmittel fließen“, sagt er. Auch musste der Verein nachweisen, dass die Mittel zweckgebunden eingesetzt werden, also für die Schaffung einer Sportfläche im Außenbereich.