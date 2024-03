Feierstunde im Kunstcafé Einblick SG Kaarst ehrt Jochen Brune

In einer kleinen Feierstunde im Kunstcafé Einblick hat Präsident Klaus Kazmierczak in Jochen Brune einen verdienten Sportler für über 25 Jahre ehrenamtliche Tätigkeit in der SG Kaarst geehrt. Brune war drei Jahre lang Vorstandsmitglied der SG Kaarst, fünf Jahre lang Abteilungsleiter Leichtathletik und über 15 Jahre für die Organisation und die Sponsorenakquise des Kaarst Total-Laufs verantwortlich.