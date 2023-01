Aktiv in Kaarst SG Kaarst bietet Yoga-Kurse für Kinder an

Zweimal, im April 2020 und im Oktober 2021, hat die SG Kaarst den Start eines Yoga-Kurses für Kinder aufgrund der Corona-Pandemie verschieben müssen. Zudem suchte der Verein mehr als ein Jahr nach einer Lehrerin, die Yoga für Kinder überhaupt anbieten wollte. Doch das ist Vergangenheit. Im April 2022 startete der Kursus im Gesundheitszentrum der SG Kaarst dann mit Erfolg. Nun sucht der größte Sportverein der Stadt neue Kids, die an dem Kursus teilnehmen wollen. Jeden Donnerstag von 15 bis 15.45 Uhr findet das Angebot für Kinder im Alter zwischen fünf und neun Jahren im Sportzentrum statt. Dabei ist das Verhältnis zwischen Jungen und Mädchen ausgewogen, wie die SG Kaarst in einer Mitteilung erklärt. Die Gruppe sei extra kleingehalten, damit sich die Teilnehmer besser kennenlernen können. Die Asanas, so werden die Stellungen im Yoga genannt, werden den Kindern auf spielerische Weise vermittelt. Und sie bekommen andere Namen als beim „erwachsenen“ Yoga. So heißt die Stellung „Krieger“ beispielsweise „Held“.