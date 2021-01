Viele Teilnehmer bislang : SG Kaarst bietet Familienrallye im Lockdown an

Kaarst Die SG Kaarst hat sich etwas einfallen lassen, um die kleinen Mitglieder im Lockdown zur Bewegung zu bringen. Teilnehmer der Familienrallye können sogar etwas gewinnen.

Bei einer Familienrallye, bei der Familien mit Kindern im Alter bis zwölf Jahren zehn Bewegungsstationen mittels QR-Codes absolvieren müssen, kommen alle Teilnehmer ins Schwitzen. Die einzelnen Familien machen sich unter Einhaltung der Abstandsregeln und der gültigen Corona-Schutzverordnung zu verschiedenen Zeiten eigenverantwortlich auf die Suche nach den QR-Codes und lösen Bewegungsaufgaben in verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Seit Mitte Dezember führen die kleinen Mitglieder des größten Kaarster Sportvereins im Umfeld des Startpunktes am Gesundheitszentrum der SG Kaarst an der Pestalozzistraße die gestellten Aufgaben aus.

Bislang sind viele ausgefüllte Ereignisbögen in der Geschäftsstelle eingegangen. Als Anreiz nehmen alle Kinder durch die Abgabe dieser Bögen an einer Verlosung teil. Annette Strohbücker, Kinderturn- und Mamafitness-Trainerin der SG Kaarst, freut sich über die Aktion: „Da es uns leider nicht möglich ist, mit den Kindern persönlich Sport zu machen, möchten wir die Familien mit der Rallye motivieren, in Bewegung zu bleiben. Ich finde es toll, auf diesem Weg mit den Mitgliedern der SG Kaarst in Kontakt zu bleiben“, sagt sie. Und weiter: „Wir freuen uns auch über zahlreiche Teilnehmer über die Vereinsgrenzen hinaus.“