Betrieb läuft wieder : SG Kaarst befürchtet Mitgliederverlust

Kaarst Seit Dienstag kann die Sportgemenschaft (SG) Kaarst wieder das tun, wozu sie vor 108 Jahren, damals noch unter Turnerschaft Kaarst firmierend, gegründet wurde: ihren Mitgliedern Bewegungsangebote unterbreiten.

Allerdings vorerst nur im vereinseigenen Fitnessstudio, offiziell „SG-Sportzentrum Kaarst-Mitte“ genannt. An der Pestalozzistraße 3a kann unter Einschränkungen wieder trainiert werden. Masken muss an den Geräten niemand tragen, versichert der SG-Vorsitzende Andreas Warnt, „auf den Zu- und Abwegen sind sie allerdings Pflicht.“ Spontanbesuche sind für die 1300 Mitglieder freilich tabu, wer an seiner Fitness feilen will, muss sich zuvor in so genannte „Trainingsslots“ einbuchen. „Damit ist gewährleistet, dass wir die Abstandsregeln einhalten können,“ sagt Warnt, der Wert darauf legt, nicht die „Maximalkapazität“ der Halle auszunutzen: „Das geht alles nur mit Augenmaß und gesundem Menschenverstand.“ Weiterhin gesperrt sind Umkleiden, Duschen und der Saunabereich, „wann wir die öffnen dürfen, wissen wir nicht,“ sagt Warnt, der mit den meisten Sportfunktionären eine Erkenntnis teilt: „Jeden Tag gibt es neue Nachrichten, Verordnungen und Vorschriften.“