Büttgen : Schwimmverein mit Baum und Rehtfeld an der Spitze

Schwimmverein mit Baum und Rehtfeld an der Spitze

Büttgen Auf der Jahreshauptversammlung des VfS Büttgen standen Wahlen auf dem Programm. Und diese haben ein neues Gesicht hervorgebracht: Michaela Rehtfeld ist neue stellvertretende Vorsitzende.

Rehtfeld kümmert sich um das Kleinkinderschwimmen. Ansonsten bleibt alles beim Alten: Ursula Baum wurde erneut zur Vorsitzenden gewählt, als Geschäftsführer wurde Andre Trimmler bestätigt, Schriftführerin bleibt Sabine Schrills. Zum Kassenwart wurde erneut Kai Rehtfeld gewählt. Das junge Team freut sich den Verein, der rund 450 aktive Schwimmerinnen und Schwimmer – angefangen vom Babyschwimmen, über Kinderschwimmen und Awaua Fitness, Neu -Kaarster-Schwimmen und Masterstraining – hat, weiter in die Zukunft zu führen.

Der VfS legt sehr großen Wert auf gute Ausbildung, so haben fast alle Übungsleiter einen Rettungs- und Erste-Hilfe-Schein sowie 90 Prozent einen Übungsleiterschein des Landessportbundes. Es gibt einen sehr engen Zusammenhalt innerhalb des Vereins, was sicher auch daran liegt, dass man sich jeden Montag im Hallenbad sieht und der Vorstand jegliche Fortbildung und alle Ideen fördet. Einziges Manko: Es herscht seit Jahren Aufnahmestopp. Daran läßt sich aber nichts ändern, weil alle Trainingszeiten voll belegt sind und weitere Zeiten aus Sicht des Vereins nicht machbar sind, weil alle Übunsgeleiter und der Vorstand das Training in ihrer Freizeit geben.