Markus Weber feiert besonderes Schützenfest in Kaarst Antrag, Auszeichnung und dann der Königsschuss

Markus Weber hatte genau geplant, wie das Kaarster Schützenfest 2024 für ihn persönlich aussehen soll: Bereits am 2. Mai gab er seinen Bewerberbogen für das Schießen um die Würde des Schützenkönigs beim Vorstand der St.-Sebastianus-Bruderschaft ab – am Tag des Geburtstags seiner Freundin Maja. Am Schützenfest-Sonntag folgte dann Thorsten Schmitter von den Scheibenschützen, gegen den sich Weber nach 132 Schuss auf den zähen Vogel durchsetzte. Danach gab es viele Freudentränen: Bei seiner zukünftigen Ehefrau und bei den beiden Ministern Stephan Becht und Stefan Schmidt.