Schützenfest in Kaarst Sonnig und mit „extremen“ Attraktionen

Ein gutes Zeichen für den Fortbestand der Bruderschaft: Es sind zwei Züge mit jungen Schützen zum ersten Mal mit dabei, nämlich die „Zylinderköppe“ und „Adler Sturzflug“. Abends wurde dann ausgelassen gefeiert. Neben der Messe war die Kranzniederlegung am Ehrenmal ein erster Höhepunkt des Schützenfest-Sonntags. Die Sappeure Martin Herrmanns und Pascal Powileit standen regnungslos neben dem Kranz, während die Nationalhymne gesungen wurde, und Brudermeister Claus Schiffer seine Rede hielt. „Wir sind stolz, in einer so schönen und lebenswerten Stadt zu leben – sie ist attraktiver denn je. Ich nehme jetzt zum 43. Mal am Kaarster Schützenfest teil.“ Sein Appell: „Wir sollten keinem Großstadtflair hinterherhecheln.“ Viele Menschen auf der Maubisstraße schauten, die Arme auf Kissen gestützt, aus den Fenstern, noch wesentlich mehr waren auf die Straße gekommen. In der Rathausgalerie gab es kühle Getränke und gar nicht kühle, sondern herzliche und freundschaftliche Gespräche mit Schützen aus den anderen Kaarster Bruderschaften oder von Nachbarbruderschaften wie von der Neusser Furth. Vor zwei Jahren hatte Konrad Wilms erklärt, die Parade nicht mehr kommentieren zu wollen.