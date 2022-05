Brauchtum in Kaarst : Schützen gibt es jetzt zum Sammeln

Stefan Stamm, König Andreas Pfeiffer mit Königin Yvonne und Rewe-Inhaber Thomas Röttcher (v.l.) zeigen die Sticker. Foto: Michaelis, Judith (jumi)/Judith Michaelis (jumi)

Kaarst Thomas Röttcher betreibt seit elf Jahren einen Supermarkt an der Neusser Straße. Er hat seit Samstag ein Produkt in seinem Sortiment, das es in keinem anderen Rewe-Markt gibt: ein Sticker-Album von den Kaarster St.-Sebastianus-Schützen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Rudolf Barnholt

Es handelt sich dabei um Saisonware, die nur zehn Wochen lang zu haben sein wird. „ Ja, ist denn jetzt schon Schützenfest?“, wird der eine oder andere Kunde gedacht haben, als mitten im Markt die Bundesschützenkapelle Neuss aufspielte. Brudermeister Claus Schiffer im schwarzen Anzug, General Klaus Gehlen samt Adjutant Hermann Lehnen und Schützenkönig Andreas Pfeiffer samt Königin und den beiden Ministerpaaren waren auch da. Röttcher hatte eigens die Aktionsfläche freigeräumt, wo normalerweise Sonderangebote die Kunden locken.

Zwischen Wein und Süßigkeiten wurden die zackigen Schützenklänge produziert. Ein weiterer Gag: An einer Art Wäscheleine hängen alle Sticker-Bilder, es sind nicht weniger als 443. Wenn der Einkauf eines Schützen in Zukunft etwas länger dauert, dürfte das daran liegen, dass er sein eigenes Bild sucht. Das Sammelalbum kostet einen glatten Fünfer – fünf Bilder sind inklusive. „Kicker-Stars“ in Berlin hat das Album professionell gestaltet und produziert in einer Auflage von über 400 Exemplaren. Weitere Bilder gibt es im Fünferpack für 0,90 Euro.