Oberstehrenabend im Festzelt : Einstimmung auf das Holzbüttger Schützenfest

Holzbüttgen Einzelne Schützen und Züge haben auf den Oberstehrenabend in Holzbüttgen verzichtet, um sich eine Woche vor dem Schützenfest nicht mit dem Coronavirus zu infizieren.

„Was für ein Gefühl, endlich wieder mit euch hier sein zu dürfen“, freute sich Brudermeister Sebastian Corsten am Samstagabend im Holzbüttger Festzelt. Den Königs- und Oberstehrenabend hatte er zum letzten Mal vor drei Jahren gegeben. Er ist immer auch so etwas wie eine Einstimmung auf das eine Woche später stattfindende Schützenfest. Dass das Zelt bei weitem nicht voll war, ist nicht als Desinteresse der Holzbüttger Schützen am Sommerbrauchtum zu interpretieren, ganz im Gegenteil: Corsten weiß von einzelnen Schützen, aber auch von ganzen Zügen, die die Gefahr einer Corona-Infektion ausschließen wollten und zu Hause blieben, um am kommenden Wochenende gesund und munter Schützenfest feiern zu können.