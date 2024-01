„Schmutzkampagne“ in Kaarst Frankenheim-Bewerber ziehen sich zurück

Das Kaarster Planungsbüro „Die Archinauten“ hat seine Bewerbung als Pächter für das Frankenheim zurückgezogen. Das teilten die „Archinauten“ am Mittwoch mit. Demnach habe sich die „anfängliche Euphorie“ in den vergangenen Tagen mehr und mehr zu einer „großen Belastung“ für die Archinauten und die Familie Casucci, die als Partner an Bord gewesen wäre, gewandelt.