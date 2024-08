Schienenersatzverkehr in Kaarst Bürger klagen über rasende Busfahrer

In den sozialen Medien beschweren sich viele Holzbüttger darüber, dass die Busse in diesem Bereich viel zu schnell fahren und die Straßen von der Breite her überhaupt nicht für solche großen Gelenkbusse ausgerichtet sind. „Die Busse fahren viel zu schnell und rücksichtslos. Viel schlimmer ist es aber, dass die Stadt Kaarst so etwas zulässt. Die Straßen in Holzbüttgen sind nicht geeignet für einen Schienenersatzverkehr“, heißt es in einem Post in einer Kaarster Facebook-Gruppe. Ein weiterer User gibt seinem Vorredner recht: „Holzbüttgen ist absolut nicht geeignet für den Schienenersatzverkehr. Viel schlimmer ist aber, dass die Busse auf der Kreuzstraße viel zu schnell und rücksichtslos fahren. Sie fahren sogar ihren eigenen Spiegel ab“, heißt es. Wie es anders geht, zeige das schwedische Einrichtungshaus Ikea, das kleinere Busse einsetzt, um die Kunden von der Regiobahn-Haltestelle in die Filiale auf der Hans-Dietrich-Genscher-Straße transportiert. Die Straßen in Holzbüttgen seien schon sehr marode, und durch die Busse werde es noch schlimmer.