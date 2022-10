Nach Beschwerden in Kaarst : Regiobahn kündigt zusätzliches Personal an

Kaarst Das Unternehmen reagiert auf jüngste Beschwerden von Seniorinnen. Zusätzliches Personal soll für den Reisendenservice und zur Sicherung des Anschlusses zwischen Zug und Schienenersatzverkehr eingesetzt werden.

Nach Kostenpflichtiger Inhalt Beschwerden von drei Seniorinnen über das Verhalten von Regiobahn-Mitarbeitern in Kaarst hat sich nun der Aufsichtratsvorsitzende Heiner Cöllen persönlich eingeschaltet. „Mit erheblichem Befremden musste ich zur Kenntnis nehmen, was den drei Seniorinnen in der vergangenen Woche abends am Haltepunkt ,Kaarst-Ikea‘ bei dem Umstieg zum angestrebten Fahrtziel ,Kaarst‘ widerfahren ist“, teilte er in einer schriftlichen Stellungnahme mit. Das „indiskutable Verhalten“ des Personals stelle „eine individuelle Fehlleistung dar, die keinesfalls unseren Ansprüchen an einen guten Kundenservice entspricht. Dafür möchte ich mich auch als Vorsitzender des Aufsichtsrates aufrichtig entschuldigen“, so Cöllen.