Kaarst: Rund 80 Aussteller beim 40. Maimarkt

Kaarst Am kommenden Sonntag findet in der Kaarster Innenstadt der Maimarkt statt.

Am kommenden Sonntag ist nicht nur Muttertag, am 13. Mai lädt auch der Maimarkt in der Kaarster City zum Bummeln, Shoppen und Genießen ein. "Der diesjährige Maimarkt ist ein ganz besonderer, denn er findet bereits zum 40. Mal statt", sagt Yvonne Einhirn vom Eventservice Eingedeckt. Mit Unterstützung der Stadt Kaarst, der ISG Kaarst Mitte und den Rathausarkaden organisiert Eingedeckt den Markt.