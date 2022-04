Rotary International : Junge Bäume als Zeugen der Freundschaft

Kaarst Rotarier aus drei Ländern haben jetzt in Kaarst Bäume als Zeichen der Freundschaft gepflanzt. Eingeladen dazu hat der Rotary Club Kaarst-Korschenbroich.

Diesen inhaltlichen Bezug stellte jetzt Landtagsabgeordneter Marcus Optendrenk bei einem Besuch in Kaarst her. Der Vorsitzende der Benelux-Parlamentariergruppe des nordrhein-westfälischen Landtags war Ehrengast einer Mittagsmatinee, zu der auch viele Rotarier aus den Nachbarländern Belgien und den Niederlanden angereist waren.

Für den gastgebenden Rotary Club (RC) Kaarst-Korschenbroich erinnerte Präsident Matthias Fahr daran, dass eine langjährige Freundschaft zum RC Tongeren (seit 1989) in Belgien, zum RC Roubaix-Est (seit 1996) in Frankreich und zum RC Kerkrade (seit 2011) in den Niederlanden bestehe. Bereits im Mai 1991 pflanzten Rotarier aus Tongeren und Kaarst auf der Grünfläche an der Münchener Straße, Ecke Badeniastraße, eine Vogelschutzhecke.