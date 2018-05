Kaarst: Rolf und Verena Neis genießen ihre Amtszeit in vollen Zügen

Rolf und Verena Neis genießen ihre Amtszeit in vollen Zügen

Kaarst Der Vater des Königs, Rudi Neis (81), ist jetzt "König der Könige". Ausgefallene Parade steht heute um 18 Uhr auf dem Programm.

Die Driescher Schützen feiern nicht nur ein tolles Schützenfest, sondern auch das 60-jährige Bestehen der St.-Aldegundis- Schützenbruderschaft. Los ging es am Freitag um 18 Uhr mit dem Antreten der Schützen am Festzelt. Beim Bürger- und Schützenball hatten die Schützen ein Luxusproblem: Das Wetter war so gut, dass viele Besucher ihr Bier lieber draußen tranken, erst zu später Stunde füllte sich das Zelt. Das war gestern anders: Da musste die Parade wegen des Regens abgesagt werden, findet aber heute um 18 Uhr statt.