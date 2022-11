Baustart im April Amprion erhält Genehmigung für Konverter

Eine Bürgerinitiative hatte es auch in Kaarst gegeben: „Kein Doppelkonverter in Kaarst und Neuss“ nannte sie sich, und sie traf sich sogar bei einem regelmäßigen Stammtisch. Die Initiative hätte den Konverter am liebsten im Braunkohlerevier gesehen, auch der Standort Meerbusch passt ihnen nicht wirklich. Im Jahr 2018 hatten die Konvertergegner sogar in einem Schreiben an Amprion darauf hingewiesen, dass sowohl beim Standort Osterath als auch an der Dreiecksfläche die Bürger beider Städte betroffen sein würden. Nun gibt es aber offenbar kein zurück mehr.