Renate und Ortwin Leitzke : Büttgener Paar feiert Goldhochzeit

Seit 50 Jahren verheiratet: Renate und Ortwin Leitzke. Foto: Tinter, Anja (ati)

Büttgen Renate und Ortwin Leitzke feiern am Donnerstag, 28. Dezember, ihre Goldhochzeit. Dass die 78-Jährigen, die beide im Juli 1940 geboren worden sind, sich einmal als echte Büttger Bürger fühlen sollten, war zunächst nicht abzusehen: Die Jubilare wurden in Pommern geboren, sie im Kreis Kolberg-Korlin, er im Kreis Schlawe.

Dass sie sich in ihrer Wahlheimat Büttgen schnell einlebten, lag wohl auch an ihrer Bereitschaft, sich für das Gemeinwohl einzubringen, vor allem in der evangelischen Kirchengemeinde.

Ortwin Leitzke ließ sich durch die Kriegsgräuel, die vielen Familienmitgliedern das Leben kosteten, nicht unterkriegen: Er studierte Chemie, promovierte, forschte, meldete etliche Patente an, war viel im Ausland unterwegs. Als er eine berufliche Herausforderung in Düsseldorf annahm, zog die vierköpfige Familie nach Büttgen. Über einen Studienfreund hatte Ortwin Leitzke dessen Schwester kennengelernt – nur ein Jahr später folgte bereits die Hochzeit. Zwischen dem Chemiker und der kaufmännischen Angestellten stimmte die Chemie. Sie trat früher mit der Katholischen Frauengemeinschaft auf den kfd-Karnevalssitzungen auf, hat für die Kirche Paramente gefertigt, ist immer noch Mitglied der SPD. Er gehört keiner Partei an, ist aber ein politischer Mensch, war Baukirchmeister und Finanzkirchmeister bei der evangelischen Kirche.



