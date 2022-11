Vorträge in Kaarst : Referentinnen sprechen über den Klimaschutz in Kaarst

Kaarst Die VHS Kaarst-Korschenbroich und die Ortsgruppe Kaarst von Health für Future hatten zu einem Vortragsabend eingeladen. Zwei Referentinnen sorgten für einen informativen Abend, nur die Resonanz hätte etwas größer ausfallen können. Welche Förderprogramme die Kaarster nutzen können.

Hauptrednerin war Nicole Kauke vom Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz. Ann-Kathrin Esch informierte anschließend über die Förderprogramme. Kauke gab zu verstehen, dass der Klimawandel in Kaarst angekommen sei, und das nicht erst seit gestern. Die Temperaturen gingen immer weiter nach oben, die Niederschläge nähmen ab. Während 1888 die Durchschnittstemperatur noch bei 8,3 Grad lag, stieg dieser Wert im 2022 auf 12,1 Grad. Nicole Kauke spielte einen fiktiven Wetterbericht auf dem Jahre 2050 ein. Da wurden jede Menge Unwetter gemeldet, Niederschlagsereignisse mit über 100 Liter Regenwasser pro Quadratmeter. Hinzu kommen Tornado-Warnungen auch in unseren Breiten und schwere Hagelgewitter.

„Die Erderwärmung muss mit sehr viel Klimaschutz begrenzt werden“, gab sie zu verstehen. Kaarst liegt am südlichen Rand des Niederrheinisches Tieflandes. 2018 gab es dort 88 Sommer- und 20 heiße Tage. Bei den Niederschlägen ginge die Tendenz dahin, dass es im Winter mehr und im Sommer weniger regne. Die Referentin wollte aber nicht nur schwarzmalen und empfahl unter anderem Maßnahmen wie die Aufstockung von Gebäuden, Dachbegrünungen und Photovoltaikanlagen. Und die betonte, dass für die zunehmenden Starkregenereignisse die Kanalisation nicht ausreiche. Das Regenwasser könne aber durch Straßen, die für kurze Zeit überflutet werden, zeitverzögert abfließen. Denselben Effekt haben Dachbegrünungen. In Kaarst leben die Menschen in Zeiten des Klimawandels noch vergleichsweise gut. Schlechter zu ertragen ist die Hitze in Großstädten ohne nennenswerte Begrünung. Dafür regte Nicole Kauke Kaltluftleitbahnen und Kaltluft produzierende Flächen an, die bauplanungsrechtlich gesichert werden müssten.