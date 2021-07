Teilnehmer aus Kaarst : Reality-Show-Kandidat steht vor Gericht

Am Dienstag, 27. Juli, treffen sich die Beteiligten zum Prozess in Düsseldorf. Foto: dpa/Marcel Kusch

Kaarst Der Sieger der Pro7-TV-Show „Get the f*ck out of my house“ soll andere Show-Teilnehmer mehrere Zehntausend Euro nicht ausgezahlt haben. Der Fall beschäftigt nun das Landgericht Düsseldorf.