Unfall in Ratingen : Betrunkene Kaarsterin fährt in Ratingen in geparktes Auto

Kaarst/Ratingen Eine 34 Jahre alte Kaarsterin hat am Samstag in Ratingen einen Unfall verursacht. Die alkoholisierte Frau fuhr mit ihrem Wagen gegen ein geparktes Auto. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 8000 Euro.

