Rathaus Kaarst : Wie die „Blechbüchse“ zum Wahrzeichen wurde

Kaarst Jubiläumsfeier im Kaarster Rathaus: Das Gebäude ist jetzt 25 Jahre alt und wirkt als Wahrzeichen identitätsstiftend. Dabei war der Bau einst umstritten.

Wie schnell doch die Zeit vergeht! Am Samstag wurde ein besonderes Jubiläum gefeiert: Das Kaarster Rathaus ist 25 Jahre alt. Mit seiner modernen, lichtdurchfluteten Bauweise hatte es die Herzen vieler Bürger nicht auf Anhieb erobern können – wenn in Kaarst vor einem Vierteljahrhundert ein Wort des Jahres gesucht worden wäre, hätte es ganz sicher „Blechbüchse“ gelautet. Mittlerweile ist das Bauwerk ein identitätsstiftendes Wahrzeichen der Stadt und die Kritiker von einst sind verstummt. Und weil das so ist, wurde am Samstag unbeschwert gefeiert.