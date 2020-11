Schwarz-grüne Koalition in Kaarst : Horst Luhmer soll Fahrradbeauftragter der Stadt bleiben

Schwarz-grüne Koalition in Kaarst

Kaarst Horst Luhmer soll nach dem Willen der neuen schwarz-grünen Koalition im Stadtrat auch in Zukunft Fahrradbeuaftragter in Kaarst bleiben.

Es ist der erste gemeinsame Antrag der neuen schwarz-grünen Koalition und er zeigt gleich, in welche Richtung es gehen soll: Der Fahrradbeauftragte der Stadt Kaarst, Horst Luhmer, soll diese Position über den 30. Dezember 2020 hinaus bekleiden.

Seit dem 1. Januar dieses Jahres ist Luhmer als ehrenamtlicher Fahrradbeauftragter in diversen Ausschüssen und Ratssitzungen bei Diskussionen um Fahrradwege, Gefahren für Radfahrer und allen anderen Dingen rund um dieses Thema ein gefragter Mann und setzt sich stets für die Belange der Radfahrer ein. CDU und Grüne wollen nun, dass der Vertrag mit Luhmer bis zum 30. Juni 2022 verlängert wird.

„Gerade vor dem Hintergrund der vielen ambitionierten Pläne zur Verbesserung der Fahrradinfrastruktur und Sicherheit sieht die Koalition eine wichtige Unterstützung und Bereicherung in der Fachexpertise von Luhmer“, heißt es in dem gemeinsamen Antrag. CDU und Grüne freuen sich auf eine konstruktive und zielorientierte Zusammenarbeit und viele gute Ergebnisse für den Radverkehr in Kaarst im Zusammenspiel mit Politik, Verwaltung und dem Fahrradbeauftragten.