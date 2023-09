Mitglied seit 1997 Aufsichtsrat der Raiffeisenbank verabschiedet Heinrich Müllers

Das Ausscheiden hält Heinrich Müllers und seine Frau Martina allerdings nicht davon ab, weiterhin als Gast die von der Raiffeisenbank veranstalteten Schützenfest-Frühschoppen in Kaarst, Holzbüttgen und Vorst zu besuchen. So noch am vergangenen Montag, als Müllers beim Frühschoppen in Vorst vorbeischaute.