Kaarst: Radtouren an den See und zu einem Hoffest

Kaarst Dieses Wochenende verwöhnt die Menschen wettertechnisch mit viel Sonnenschein und hohen Temperaturen. Wer Lust auf einen Ausflug mit dem Fahrrad hat, bekommt heute und Sonntag Gelegenheit dazu.

Am morgigen Sonntag gibt es zwei Touren, die jeweils am Rathaus in Kaarst starten. Die erste, 95 Kilometer lange Tour beginnt um 9 Uhr und geht in die Hinsbecker Schweiz und zu den Krickenbecker Seen. Am Nordkanal und der Niers entlang, vorbei an Anrath, der Cloerather Mühle, weiter durch die Hinsbecker Schweiz bis zum Taubenberg, wo eine wunderschöne Aussicht auf die Krickenbecker Seen, Schloss Krickenbeck und das Maastal genossen werden kann. In den Hinsbecker Höhen sind einige kräftige Steigungen zu überwinden. Tourleitung hat Thomas Janknecht. Die zweite Tour startet um 9.30 Uhr und führt auf die Vollrather Höhe. Eine gute Kondition ist hilfreich, ein Rennrad empfohlen. Die Route ist 60 Kilometer lang.