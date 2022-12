Autos aufgebrochen Diebe stehlen in Kaarst Wertgegenstände aus Autos

Am Weihnachtswochenende stellten ein 51 Jahre sowie 61 Jahre alter Mann aus Kaarst ihre Wagen (schwarzer Opel Grandland sowie brauner BMW X-Reihe) an der Broichreseite in etwa der Höhe Hausnummer 17 ab und kehrten etwa eine Stunde später zu ihren Fahrzeugen zurück. Dabei stellten sie fest, dass die vordere, rechte Seitenscheibe eingeschlagen und persönliche Gegenstände entwendet worden waren.