Polizei sucht Hinweise : Rätselhafter Angriff auf junge Kaarsterin

Kaarst/Neuss Die Polizei sucht einen Mann, der eine 26 Jahre alte Kaarsterin attackiert haben soll. Das Opfer berichtet von einem Schlag ins Gesicht und einem Schubser ins Gebüsch. Ihre lauten Hilfeschreie verhinderten offenbar Schlimmes.

Diesen Weg zu gehen, fällt Charlotte R. sichtlich schwer. Noch immer spürt sie Angst, wenn sie an der Stelle nahe der Bahngleise vorbeikommt, an der die 26-Jährige angegriffen wurde. Der Weg durchs Grün, den die junge Frau gerne genutzt hat, um mit dem Fahrrad von ihrem Arbeitsplatz in Neuss ins heimische Kaarst zu fahren, ist für sie jetzt tabu, wenn sie alleine unterwegs ist. Was war passiert?

Bereits am 7. Mai befand sich Charlotte R. um 18.45 Uhr auf dem Rad- beziehungsweise Fußweg entlang des Nordkanals, der in Neuss an der Rheydter Straße beginnt und Richtung Kaarst führt. In der Nähe der Geulenstraße wurde sie mehrfach von einem Radfahrer überholt, der sich gleich wieder hinter sie zurückfallen ließ. „Mir sind sofort seine pinken Gummihandschuhe aufgefallen, die er trug“, erinnert sie sich. In der Nähe einer Kleingartenanlage war der Unbekannte wieder auf gleicher Höhe mit ihr. „Dann hat er mir plötzlich mit der Hand ins Gesicht geschlagen“, sagt die Kaarsterin. Sie habe sich gerade noch mit den Füßen abfangen können. Daraufhin sei der Unbekannte auf sie zugekommen und habe sich in die Hosentasche gegriffen, allerdings nichts herausgeholt, Sekunden später habe er sie dann an der schlecht einsehbaren Stelle ins Gebüsch geschubst. „Erst als ich laut um Hilfe schrie, ist er geflohen“; sagt die junge Frau, die leichte Verletzungen erlitt und verängstigt die Polizei verständigte.