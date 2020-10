Mehrere Einsätze in Neuss : Polizei findet Drogen bei Straßenkontrollen

Polizeibeamte finden bei einer Kontrolle Marihuana (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Neuss Die Polizei ist an drei Abenden gegen Straßenkriminalität vorgegangen. An mehreren Orten stellten die Beamten Drogen sicher – und wurden von einem 17-Jährigen angegriffen.

Ein 36-jähriger Mann erkennt, dass Polizeibeamte ihn kontrollieren wollen. Um zu verhindern, dass sie die Drogen finden, die er bei sich trägt, lässt er sie fallen. Laut Angaben der Beamten gibt er sich unschuldig. Damit kann er die Polizisten jedoch nicht täuschen. Sie stellen einen Beutel mit Amphetaminen und etwas Cannabis sicher.

Die Szene, die sich Freitagabend in Weckhoven abgespielt hat, ist eine von vielen während der Polizeikontrollen am Wochenende. Die Beamten sind von Freitag bis Sonntag gegen Straßenkriminalität vorgegangen. Dabei überprüften sie mehr als 80 auffällige Personen. In mehreren Fällen fanden sie dabei Rauschmittel. Die Polizisten leiteten gegen die Verdächtigen Verfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz ein.

In einem Hinterhof an der Augustinusstraße überprüften die Beamten am Sonntagmorgen gegen 2.30 Uhr zwei verdächtige Personen im Alter von 32 und 53 Jahren. Dabei stellten sie einen Stoffbeutel sicher, in dem sich mehrere sogenannte „Bubbles“ Heroin befanden. Auch ein Cliptütchen mit Cannabis war dabei. In der gleichen Nacht geriet ein Mann im Bereich der Parkanlage „Rosengarten“ an der Nordkanalallee in der Neusser Innenstadt in den Fokus der Fahnder. Sie fanden ein „Bubble“ Kokain bei dem 39-Jährigen.

Bei der Kontrolle zweier verdächtiger Frauen (19 und 26 Jahre alt) an gleicher Stelle am Samstagabend gegen 21.15 Uhr stellten die Polizisten ein Einmachglas gefüllt mit Marihuana sicher. In der Nacht zu Samstag trafen die Ermittler an der Klarissenstraße um 3.45 Uhr auf einen Verdächtigen. Der 48-Jährige stand augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, wie die Polizei am Montag mitteilte. Tatsächlich stellten die Polizisten vier Cliptütchen mit Amphetaminen und Marihuana sicher.

Im Ortsteil Erfttal gerieten am späten Freitagabend vier Männer an der Harffer- und der Euskirchener Straße ins Visier der Ermittler. Die kontrollierten Männer waren 23, 25, 29 und 33 Jahre alt. Schnell wurden die Beamten fündig und stellten mehrere Döschen mit Cannabis sicher.

Im Umfeld der Kontrollen kam es zudem zu einem Zwischenfall, bei dem ein 17-Jähriger die Beamten angriff. Der Vorfall ereignete sich im Stadtteil Rosellen in der Nacht zu Sonntag gegen 0.20 Uhr. Der Jugendliche war nach Angaben der Polizei „äußerst aggressiv“. Er habe die Polizisten attackiert und beleidigt. Um weitere Straftaten zu verhindern, nahmen die Beamten ihn fest. Dabei leistete der Jugendliche „erheblichen Widerstand“. Schließlich bekamen die Polizisten ihn unter Kontrolle und legten ihm Handschellen an. Der 17-Jährige wurde später an seine Erziehungsberechtigten übergeben. Demnächst muss er sich wegen Beleidigung und Widerstands gegen Polizeibeamte verantworten.

(c-st)