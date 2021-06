Hinweise gesucht : Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung in Kaarst

Polizei ermittelt nach Auseinandersetzung in Kaarst

Kaarst Am Samstagabend, gegen 20 Uhr, wurden Passanten auf eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Jugendlichen aufmerksam und informierten die Polizei.

An der Kreuzung Neusser Straße/Friedensstraße ging demnach eine Gruppe mehrerer junger Männer augenscheinlich zwei Jugendliche (im Alter von 15 und 16 Jahren) körperlich an. Wie die Polizei mitteilt, schilderte der 15-Jährige, dass die Gruppe Unbekannter (fünf bis sieben Personen) die Geschädigten schon einige Minuten vorher im Supermarkt an der Neusser Straße verbal anpöbelten. Anschließend sei die Gruppe den Jugendlichen gefolgt und habe sie körperlich angegangen. Die zwei jungen Kaarster erlitten leichte Verletzungen.