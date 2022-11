Politik in Kaarst : Hitzige Debatte um den Jugendetat

Kaarst Radikale Kürzungen in der Jugendförderung für das Jahr 2023 sorgen für Irritationen in der Kaarster Politik. Von einem falschen Maßstab ist mehrfach die Rede – doch das letzt Wort ist noch nicht gesprochen.

Bereits seit vielen, vielen Jahren gilt ein ungeschriebenes Gesetz: Wenn Kürzungen im Haushalt erforderlich werden, soll der Bereich für Kinder-, Jugend- und Familienhilfe verschont bleiben. Jetzt sorgte die Haushaltsstelle „54571000 Jugendförderung/Familienhilfeplan“ allerdings für Aufregung in der jüngsten Sitzung des Jugendhilfeausschusses. Während der Haushaltsansatz in diesem Jahr noch bei 65.300 Euro liegt, stand für die Jahre ab 2023 die Zahl 40.000 im Haushaltsplanentwurf. Jochen Hotstegs bezog im Namen der Jugendverbände Stellung, brachte seine Verwunderung zu Ausdruck.

Der Grund für die drastische Kürzung war schnell gefunden: Im vergangenen Jahr wurden nur 36.889,17 Euro ausgegeben. Jochen Hotstegs erklärte dazu folgendes: „Coronabedingt konnten viele Projekte nicht stattfinden.“ Jetzt gehe es allerdings wieder so richtig los, in Vorst gebe es zum Beispiel das neue Jugendzentrum, es müsse in die Fortbildung der Ehrenamtler investiert werden – 40.000 Euro seien dafür absolut nicht auskömmlich.

Jugenddezernent Sebastian Semmler erklärte in der Sitzung folgendes: „Die Kämmerei hat uns die Mittel gestrichen im Rahmen der Haushaltskonsolidierungsbemühungen.“ Es stehe dem Ausschuss gänzlich frei, das anders zu sehen. Sandra Pauen (FWG) mahnte, nicht bei den Kindern und Jugendlichen zu sparen: „Einsparungen sollten in anderen Bereichen stattfinden“, sagte sie.

Christiane Wünsche stellte den Betrag von 55.000 Euro in den Raum: So viel Geld bräuchte man mindestens für die Arbeit. David Engelbrecht schlug vor, sich bezüglich des Haushaltsansatzes 2023 an den drei Vor-Corona-Jahren zu orientieren. Jugendamtsleiterin Ute Schnur versprach, die Zahlen von 2017 bis 2019 bis heute aufzubereiten und riet, die hohe Inflationsrate zu berücksichtigen – 55.000 Euro sind für sie das Minimum. „Was die Jugendverbände vorgetragen haben, ist für mich absolut nachvollziehbar“, erklärte der Ausschussvorsitzende Christian Horn-Heinemann (CDU). Es deutet also viel auf ein Happy-End hin.