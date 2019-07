Industriegebiet in Neuss soll Wohngebiet werden : „Pierburg alt“ - Einigung mit IHK gescheitert

Neuss Im angespannten Verhältnis zwischen der IHK und der Stadt Neuss wurde ein neuer Tiefstpunkt erreicht. Im Planungsausschuss wurde kein Weg gefunden, wie die Kammer dem Projekt „Pierburg alt“ noch zustimmen könnte.

Diese starre Haltung kam nicht gut an. „Im Grunde ist die Sache ganz einfach: Die IHK will es nicht“, sagte Stephanie Wellens (CDU). Das wies Brinitzer zwar entschieden zurück, musste sich aber von Ingeborg Arndt (Grüne) eine kritische Zusammenfassung der nur im Ton verbindlichen Diskussion anhören: „Die IHK arbeitet nicht konstruktiv an einer Lösung mit.“ Die Stadtverwaltung „hat sich sehr bemüht“, schloss sie an und fragte mit Blick auf die seit Jahren laufenden Gespräche in Richtung IHK: „Wie lange brauchen Sie für eine Entscheidung?“