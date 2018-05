Kaarst: Personalnot an Kitas wird zur Belastung

Kaarst Die Suche nach Fachpersonal wird immer schwieriger - auch in den katholischen Kitas in Kaarst. Geld ist nicht die einzige Ursache.

Gerade, weil bei ihnen in den kommenden zwei Jahren zehn Mitarbeiterinnen in Rente gehen, haben die Leiterinnen der Einrichtungen die Initiative ergriffen, werben an Schulen für ihren Beruf und waren zuletzt auch bei einer Praxisbörse in Mönchengladbach, um dort über ihre Arbeit zu informieren. "Ziel war es, Präsenz zu zeigen, dass es uns gibt und man bei uns beruflich Fuß fassen kann", sagt Christa Sieverdingbeck, Leiterin der Einrichtung in Büttgen, und Hermann Arping als Vertreter des Trägers ergänzt, dass nicht nur Erzieherinnen, sondern auch Leitungspositionen frei werden. Doch bei der Praxisbörse sei auch deutlich geworden, dass sie bei weitem nicht die einzigen auf der Suche nach Personal sind. Stefanie van Wezel, Leiterin der Einrichtung in Kaarst, sagt: "Die Stellenbörse hat gezeigt, dass 50 Prozent mehr Erzieher gesucht werden, als Mitarbeiter in anderen sozialen Bereichen."