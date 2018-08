NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper talkt in Kaarst

Kaarst Alle reden über das liebe Geld – wir auch! Mit Lutz Lienenkämper (49, CDU), Finanzminister des Landes Nordrhein-Westfalens, kommt ein kompetenter Gesprächspartner zum Thema: „Können wir uns leisten, was wir uns alles leisten?

Für Lutz Lienenkämper ist es ein Heimspiel. Er wohnt in Meerbusch-Strümp und Kaarst gehört neben seiner Heimatstadt, Korschenbroich und Jüchen zu seinem Wahlkreis Rhein-Kreis Neuss III, den er seit 2009 drei Mal direkt gewann. Lienenkämper zählt zu den Landespolitikern, die auch auf der kommunalen Ebene operativ tätig sind. So führt er den CDU-Kreisverband, der mit rund 4000 Mitgliedern zu den stärksten Kreisverbänden in NRW zählt. Der Jurist Lienenkämper, der 2009/10 im Kabinett Rüttgers bereits Minister für Bauen und Verkehr war, wurde vor Jahresfrist von Ministerpräsidenten Armin Laschet zum Finanzminister bestellt, und er trat somit die Nachfolge von Norbert Walter-Borjans an.