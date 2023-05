Anschlussstelle Holzbüttgen Drei Menschen bei Unfall auf A57 leicht verletzt

Um 15.28 Uhr wurde die Polizei am Mittwoch alarmiert. Auf der Autobahn habe es einen Stau gegeben, der Unfallverursacher ist auf das am Stauende wartende Fahrzeug aufgefahren, berichtet ein Polizeisprecher. Dabei wurden drei Personen leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Bei dem Unfall seien zwei Fahrzeuge seien so stark deformiert worden, dass sie nicht mehr fahrfähig sind und abtransportiert werden müssen. Ein weiteres Fahrzeug sei durch umherfliegende Trümmerteile beschädigt worden. Aktuell sind auf dem Abschnitt immer noch die beiden linken Fahrstreifen gesperrt. „Dort finden derzeit die Aufräumarbeiten statt“, sagt der Sprecher. Die beiden rechten Fahrstreifen sind dagegen befahrtbar.